Vom Baum gefallen? Süßes Mini-Faultier macht Furore (Video)

(San José (dpa)) Ein kleines, zurückgelassenes Faultier aus Costa Rica macht im Internet Furore. Es wurde im tropischen Regenwald in Quepos an der Pazifikküste entdeckt und kam in die Obhut der Organisation «Kids Saving the Rainforest». Auf Youtube mausert sich das kleine Fellknäuel zum Klickstar.