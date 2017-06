Wahrscheinlicher Erfinder der Pizza Hawaii in Kanada gestorben

Sam Panopoulos, der als Erfinder der Pizza Haiwaii gilt, ist tot. Er sei bereits am Donnerstag im Alter von 83 Jahren gestorben, berichteten kanadische Medien am Samstag unter Berufung auf eine Todesanzeige. Eine Mitarbeiterin des Restaurants, das Panopoulos in dem Ort Chatham führte, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur telefonisch den Tod des Gründers.



Panopoulos war einst von Griechenland nach Kanada ausgewandert. In Chatham bei Toronto in der Provinz Ontario eröffnete Panopoulos gemeinsam mit seinen Brüdern ein Restaurant - und hatte in den frühen 60er Jahren die Idee, Dosen-Ananas auf eine Pizza zu legen. «Wir haben sie einfach drauf gelegt, zum Spaß, um zu sehen, wie das schmeckt», sagte er vor einigen Monaten der BBC.



Die Kreation «Pizza Hawaii», die heute meist als Pizza mit Tomatensauce, Schinken und Ananas verstanden wird, kam bei seinen Kunden gut an und verbreitete sich rasch über die ganze Welt. Viele Menschen können Pizza mit Ananas allerdings überhaupt nicht ausstehen und sind der Meinung, dass die beiden Sachen nicht zusammenpassen - so wie der isländische Präsident Gudni Th. Jóhannesson, der sich jüngst dazu bekannte.



Prominente Unterstützung bekam die «Pizza Hawaii» daraufhin vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau. «Ich stehe hinter dieser köstlichen Erfindung aus dem Südwesten Ontarios.» Ob Restaurantbesitzer Panopoulos allerdings wirklich der weltweit erste Mensch war, der mit Ananas belegte Pizza verkaufte, lässt sich nicht mit vollständiger Sicherheit nachweisen.