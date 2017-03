Wer dichthält, bezahlt dafür - Unerlaubt Musik oder Filme hochladen kann teuer werden

Worum geht es?

Warum sollen die Eltern zahlen?

Welche Pflichten haben Anschlussinhaber?

Was für Regeln gelten hier?

Wo ist das Problem bei der Münchner Familie?

Was sagen die Karlsruher Richter?

Fragen & Antworten Urheberrecht

Karlsruhe (dpa) Wenige Klicks, und das neue Topalbum aus den Charts steht illegal im Netz. Dumm nur, wenn die Eltern ein paar Wochen später Post vom Anwalt bekommen - und eine saftige Rechnung. Müssen sie für den Schaden aufkommen? Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) nicht unbedingt. Dafür müssen sie aber bereit sein, ein volljähriges Kind zu verpfeifen.Anfang 2011 taucht das Erfolgsalbum "Loud" der Pop-Sängerin Rihanna in einem Filesharing-Netzwerk auf. Über solche Tauschbörsen ziehen sich die Nutzer unerlaubterweise Musik und Filme auf ihren Computer und stellen die heruntergeladenen Teile der Datei zugleich anderen zur Verfügung. Der Haken an der Sache: Für die geschädigten Firmen ist es ein Leichtes, über die IP-Adresse zurückverfolgen zu lassen, von welchem Internet-Anschluss aus die Datei angeboten wurde. In diesem Fall führt die Spur zu einer Münchner Familie: Vater, Mutter, drei gerade erwachsene Kinder. Die Plattenfirma besteht auf Schadenersatz und Abmahnkosten, insgesamt mehr als 3500 Euro.Mit dem Anschluss steht oft noch nicht fest, wer der Täter ist. Denn die meisten Familien oder WGs teilen sich einen Internet-Zugang. Der Nutzer, auf den der Anschluss angemeldet ist, steht wegen der sogenannten Störerhaftung allerdings besonders in der Pflicht. Ein "Störer" ist nach der Rechtsprechung des BGH, "wer - ohne Täter oder Teilnehmer zu sein - in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten Rechts beiträgt". Das kann also auch jemand sein, der sich nicht ausreichend darum gekümmert hat, dass sein Anschluss vor Missbrauch geschützt ist.Das fängt bei technischen Vorkehrungen gegen Hacker an. Nach einem BGH-Urteil von 2010 kann von Privatleuten erwartet werden, dass sie die Standardeinstellungen ihres Routers ändern und ein eigenes Passwort einrichten. Später müssen sie aber nicht ständig auf dem neuesten Stand der Technik bleiben. Und auch einer Verschlüsselung des Herstellers dürfen Nutzer grundsätzlich vertrauen, wie die Karlsruher Richter kürzlich entschieden haben. Bleibt das Risiko durch die Familie, Mitbewohner oder Besucher.Die Haftung für andere hat ihre Grenzen. Demnach haben Eltern ihre Kinder nachweisbar darüber aufzuklären, was verboten ist - ohne Verdacht müssen sie sie am Rechner aber nicht ständig kontrollieren. Volljährige sind grundsätzlich für sich selbst verantwortlich und müssen auch nicht belehrt werden. Zuletzt stellte der zuständige Senat außerdem klar, dass es niemandem zuzumuten ist, das Surfverhalten seines Ehepartners zu dokumentieren oder dessen Computer auf verbotene Software abzusuchen.Ein Anschlussinhaber muss schlüssig erklären, warum nicht er selbst als Täter infrage kommt. Die Eltern sagen, sie hätten an dem Abend lange Besuch gehabt. Die Kinder hätten in der Zeit alle von ihren Zimmern aus über eigene Geräte ins Familien-W-Lan gekonnt. Sie wüssten auch, wer von den dreien das Album hochgeladen habe. Die Eltern wollen den Namen aber nicht sagen. Die Münchner Gerichte hatten geurteilt, dass sie in diesem Fall den Schaden selbst zahlen müssen.Sie sehen die Sache genauso. Die Eltern seien zwar nicht verpflichtet, ihr Kind zu verpfeifen - es sei ihnen aber zuzumuten. Schweigen sie lieber, "müssen sie die entsprechenden Nachteile tragen". Denn um sich zu entlasten, muss der Anschlussinhaber nun einmal sagen, wer es stattdessen war. Sonst hätten geschädigte Firmen keine Chance, Urheberrechts-Verletzungen im Netz zu ahnden.