"Wir sind auf einem steilen, aber guten Weg"

Berlin Zwei Wochen nach Beginn der Gespräche von Union, Grünen und FDP über ein mögliches Regierungsbündnis zieht die stellvertretende CDU-Vorsitzende und rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin Julia Klöckner ein eher positives Resümee. Ihr Eindruck sei, dass alle Beteiligten den Erfolg wollten - "aber nicht um jeden Preis", so Klöckner im Gespräch mit unserer Redaktion.Wir wussten alle, dass das kein Spaziergang wird. Es ist aber auch nicht unser Job, spazieren zu gehen, sondern die Bergstiefel anzuziehen und schwieriges Terrain zu sondieren. Da sind wir auf einem zwar steilen, aber guten Weg. Die Gesprächsatmosphäre ist fair und konstruktiv. Mein Eindruck ist schon, dass alle Beteiligten den Erfolg wollen - nicht um jeden Preis, aber eben schon mit gutem Willen.Das sehe ich nicht so. Natürlich finden die streitigen Themen immer mehr Widerhall als das Einigende. Wir sind uns zum Beispiel einig, dass wir Bildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation stärken wollen. Wir legen einen Schwerpunkt auf die Stärkung der kommunalen Selbstverantwortung und der finanziellen Leistungskraft der Kommunen. Wir wollen den Strukturschwächen in Stadt, Land und Regionen begegnen und mehr für Polizei in Bund und den Ländern tun. Insgesamt gesehen gibt es schon eine gute Grundlage an Übereinstimmung.Wichtig ist, dass wir in der Sondierung alle politischen Themenfelder durchsprechen, um Übereinstimmungen und mögliche Konfliktfelder erkennen zu können. Das tun wir. Dass es im Bereich Migration nicht leicht werden würde, war allen vorher klar. Das gilt auch für den Klimaschutz mit der Forderung nach einem schnellen Ausstieg aus der Braunkohle und für die künftige Ausrichtung der Landwirtschaftspolitik. Auch das Thema Rüstung birgt viel Diskussionspotenzial. Unser Job ist es, das zusammenzuführen.Ich denke nicht, dass es unüberbrückbare Hürden gibt. Wichtig ist, dass jeder den anderen mit seinem Markenkern leben lässt. Diese Bereitschaft sehe ich.Hagen Strauß