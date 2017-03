Wirbel um Computerspiel "Schulzzug" - CDU empört

In dem Onlinespiel namens Schulzzug ("Bremsenloser Spielspaß") tuckert eine vom SPD-Kanzlerkandidaten gesteuerte Lok Richtung Kanzleramt. Dabei sollen die Spieler möglichst viele Münzen und Sterne aufsammeln. Extrapunkte gibt es, wenn der Spieler Politiker wie AfD-Chefin Frauke Petry, US-Präsident Donald Trump oder den russischen Präsidenten Wladimir Putin überfährt, die sich in den Weg stellen. Der Protest gegen das eher simpel gestrickte Computerspiel wurde von Tag zu Tag heftiger. Am Dienstag hieß es schließlich, die Entwickler seien gebeten worden, das Spiel zu entschärfen. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley: "Es ist schon ein echtes Armutszeugnis für die CDU, wenn sie meint, damit jetzt Wahlkampf machen zu müssen."Das Computerspiel finden Sie unter http://schulzzug.eu