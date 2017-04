Wirtschaftsjournalisten - Diese 3 TOP Wirtschaftsjournalisten sollten Sie kennen

Für die Vermittlung der zentralen Fakten sind deshalb Wirtschaftsjournalisten verantwortlich, welche in ihrem Fach eine zentrale Rolle spielen. Die folgenden Vertreter der Branche sind besonders bekannt und ihre Recherchen überzeugen und verblüffen immer wieder.Die studierte Politikwissenschaftlerin, Germanistin und Soziologin Gabriele Fischer ist in diesen Tagen wohl die bedeutendste Vertreterin ihrer Zunft in Deutschland. Die Chefredakteurin des Hamburger Magazins "brand eins" wurde erst im Jahr 2016 für ihre Arbeit ausgezeichnet. In der Laudatio hieß es, dass sie immer wieder Antworten auf zentrale Fragen fände, welche sich ihre Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht gestellt hätten. Dabei gelingt es ihr, stets die großen Zusammenhänge zu erkennen und diese plausibel in ihren Arbeiten zu vermitteln. Daher ist es auch ihr Name, der mit dem Magazin "brand eins" verbunden wird wie kein anderer. Immer wieder weist sie öffentlich auf die große Bedeutung des Wirtschaftsjournalismus hin und möchte selbst als gutes Beispiel vorangehen. Sie selbst begann ihre Karriere beim Weser-Kurier und wechselte nach einigen Jahren als stellvertretende Chefredakteurin zum Manager-Magazin.Die Journalisten Matthias Weik und Marc Friedrich gehören zu den polarisierenden Vertretern der Branche. Immer wieder weisen sie vor allem auf Missstände in der Wirtschaft hin und veröffentlichen ihre Recherchen selbst in regelmäßig erscheinenden Büchern. Ihr bisheriger Bestseller "Der Crash ist die Lösung" aus dem Jahr 2014 hielt sich sogar auf der renommierten Manager-Magazin-Wirtschaftsbestsellerliste über 18 volle Monate auf dem ersten Platz. Darin beschreiben die Autoren die Schwächen unseres Finanzsystems und warum dieses in einer vermuteten Krise zugrunde gehen könnte. Weiterhin bieten Matthias Weik und Marc Friedrich durchaus nachvollziehbare Konzepte, mit deren Hilfe Privatanleger ihr Vermögen sichern könnten. Kritiker bezeichnen die beiden Autoren immer wieder als Schwarzmaler, welche ihre Verkäufe aus reiner Sensationsgier generieren. Dies ändert allerdings nichts an den großen Auflagen, in denen sich ihre Werke wie "Der größte Raubzug der Geschichte" nach wie vor verkaufen.Der Journalist Steffen Klusmann gilt immer wieder als der wahre Kopf des bekannten Manager Magazins, welches in der Finanzbranche nach wie vor große Stückzahlen verkauft. Ab den frühen 1990er Jahren arbeitete er selbst für das Manager Magazin und setzte mit seinen Recherchen zur Wirtschaftspolitik und der beginnenden Digitalisierung schnell neue Maßstäbe. Er selbst hält den Presseausweis für Recherchen nach wie vor für das wichtigste Hilfsmittel, welches die Arbeit am besten unterstützt. Seine Rolle als Journalist definiert er über die bedeutende Position zwischen Wirtschaft und dem Publikum. Er selbst möchte die entsprechenden Inhalte so vermitteln, dass sie das allgemeine Verständnis für Themen steigern, die uns eigentlich alle betreffen. Als leitender Chefredakteur des Manager Magazins besitzt er seit dem Jahr 2013 selbst die Möglichkeit, die Geschicke der Zeitschrift zu lenken. Das Gelingen bestätigte unter anderem die Kür zum Wirtschaftsjournalist des Jahres 2015. Zuvor engagierte er sich unter anderem beim Stern und der Financial Times Deutschland, die im Jahr 2012 eingestellt wurde.Diese zentralen Figuren der Branche offenbaren die große Vielfalt, die der Journalismus definitiv braucht. Dabei sind nicht alle Inhalte gänzlich unumstritten, doch die Grundsätze der Zunft spielen stets die übergeordnete Rolle. So bleibt dem Bürger am Ende selbst überlassen, für welche Darstellungen er sich entscheidet, um sein Wissen im Fachbereich weiter auszubauen.