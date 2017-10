Zu wenig Wein im Sortiment: Frau in Dresden lässt aus Wut Diesel aus Zapfsäule laufen

Zunächst verließ sie den Schauplatz, kehrte aber nach etwa einer Stunde in Begleitung eines Mannes zurück. «Die Dame echauffierte sich abermals am Nachtschalter vor dem 23-Jährigen», hieß es von der Polizei. Danach nahm sie eine Zapfpistole und vergoss rund 23 Liter Diesel. Der Mitarbeiter schaltete deshalb die Zapfanlage ab. Die Frau und ihr Begleiter verließen die Tankstelle, wurden aber kurz danach von der Polizei ausfindig gemacht. Ein Alkoholtest bei der 42-Jährigen ergab einen Wert von 2,5 Promille. Sie musste den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.



Ein Großteil des Dieselkraftstoffes lief in einen unterirdischen Sammelbehälter. Da akute Brandgefahr bestand, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Sie musste eine etwa 15 Quadratmeter große Lache entfernen. Die Frau hat nun für die Verunreinigung aufzukommen. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführung einer Brandgefahr und Beleidigung.