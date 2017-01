Ältester Gorilla der Welt stirbt in Ohio - «Sie war das coolste Tier»

HANDOUT - Gorilla Colo aufgenommen am 23.12.2016 im Zoo von Ohio in Columbus (USA) bei seinem 60. Geburtstag. Der angeblich älteste bekannte Gorilla der Welt ist im Alter von 60 Jahren im Zoo von Ohio gestorben. Colo schrieb Geschichte, weil sie der erste Gorilla war, der in einem Zoo geboren wurde. (zu dpa «Angeblich ältester bekannter Gorilla der Welt in Ohio gestorben» vom 17.01.2017 - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung und nur bei Urheber-Nennung Foto: Grahm S. Jones/Columbus Zoo and Aquarium/dpa) Foto: Grahm S. Jones/Columbus Zoo and Aquarium/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Grahm S. Jones (Columbus Zoo and Aquarium)