AfD träumt schon vom Regieren: Nach neun Erfolgen in Serie sehen sich Rechtspopulisten als Volkspartei

Berlin. Die AfD schwimmt auf einer Erfolgswelle, sitzt nun in neun Landesparlamenten. Ihre Spitzenleute träumen bereits vom Regieren. Aber nicht irgendwo in der Provinz. Sondern im Bund.Einen "historischen Umbruch" sah Sprechergekommen und sagte, die AfD wolle "langfristig in diesem Land regieren". Und zwar "idealerweise schon bei der nächsten Bundestagswahl". Man habe ja gesehen, was in einem Jahr passieren könne. Im letzten Herbst lag die AfD noch bei fünf Prozent, nun in Schwerin sogar vor der CDU.Ähnlich optimistisch gab sich Meuthens Parteichef-Kollegin. "Die CDU geht den Weg der ÖVP", sagte sie mit Blick auf die österreichische Schwesterpartei der Christdemokraten, die längst durch die rechte FPÖ verdrängt wurde. Sie solle sich an den Gedanken gewöhnen.Auch Niedersachsens Landeschefsagte, die AfD sei "die natürliche Nachfolgepartei" der CDU. Hinterher im lockeren Plausch mit Journalisten räsonnierte Petry noch über den richtigen Zeitpunkt für eine Regierungsbeteiligung. Natürlich könne man es wie die Grünen machen und versuchen, als Juniorpartner Themen durchzusetzen. Doch das dauere sehr lange. "So viel Zeit haben wir nicht." Besser sei es, gleich stärkste Kraft zu werden, "oder wenigstens auf gleicher Augenhöhe zu sein".Ob Überschwang des Wahlsieges oder nicht, das ist jedenfalls derzeit die Stimmung bei der Alternative für Deutschland. Vom Führungsstreit, der die Partei so lange lähmte, ist hingegen momentan nichts mehr zu spüren. Petry ließ Meuthen bei der Frage danach ("Frauke, ich darf doch?") sogar generös den Vortritt. Und bestätigte dann seine Aussage, dass in einer Doppelspitze Meinungsverschiedenheiten völlig normal seien, aber über Einzelfragen nicht hinausgingen: "Ich habe dem nichts hinzuzufügen." Es war gefühlt das erste Mal seit der Parteigründung, dass der eine AfD-Sprecher bei einer Aussage des anderen nichts hinzufügen wollte. Beide Führungsleute glauben im Übrigen, dass der Erfolg auch dann anhalten wird, wenn das Flüchtlingsthema nicht mehr dominiert. Man habe inzwischen ein Programm mit Aussagen zu allen Themenfeldern.Zum ersten Mal regieren muss die AfD wohl nach der nächsten Landtagswahl in zwei Wochen in Berlin. In den dortigen Bezirksrathäusern werden die Stadtratsposten nach Proporz auf alle Parteien verteilt. Auch in der Hauptstadt deutet sich laut Umfragen ein zweistelliges Ergebnis an.Die AfD-Pressestelle hat für den Tag danach vorsorglich schon wieder das Haus der Bundespressekonferenz gebucht. Das Sieger-Plakat kann bei Bedarf wiederverwendet werden.