«Affe auf Absätzen» - Rassistischer Facebook-Post über Michelle Obama

Wie mehrere Medien berichteten, hatte eine Vorsitzende einer gemeinnützigen Organisation im US-Bundesstaat West Virginia Michelle Obama kurz nach der Präsidentschaftswahl in der vergangenen Woche als «Affe auf Absätzen» bezeichnet.



«Es wird erfrischend sein, bald eine elegante, hübsche und würdige First Lady im Weißen Haus zu haben», schrieb Pamela Ramsey Taylor in Bezug auf Melania Trump. «Ich habe es satt, einen Affen auf Absätzen zu sehen.»



Die Bürgermeisterin der Kleinstadt Clay im gleichnamigen Bezirk, Beverly Whaling, kommentierte den Angaben nach: «Damit hast du meinen Tag gerettet, Pam.»



Der mittlerweile gelöschte Beitrag wurde Hunderte Male auf Facebook geteilt. Zehntausende Menschen unterschrieben eine Petition, die die Entlassung der beiden Frauen forderte.



Whaling soll am Montag ihres Amtes enthoben worden sein. Der Eintrag sei nicht rassistisch gemeint gewesen, erklärte sie der «Washington Post». Das ganze sei aus dem Ruder gelaufen.