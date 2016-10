Alt-Bundespräsident Horst Köhler im Interview: "Die Heucheleien von beiden Seiten müssen aufhören"

Extra

Unser Bild von Afrika sagt mehr über uns aus als über Afrika. Das ist ein riesiger Kontinent mit 54 Ländern und 1,2 Milliarden Bewohnern. Viele Länder haben soziale und wirtschaftliche Fortschritte gemacht, andere stagnieren. Bei so einem extrem vielfältigen Kontinent, noch dazu mit kolonialer Vergangenheit, kann man keine schnellen, linearen Entwicklungen erwarten. Ganz klar: Die Verantwortung für die Entwicklung Afrikas liegt in erster Linie bei den Afrikanern selbst. Aber Afrika ist in einem Prozess der Selbstfindung, und dieser Prozess ist nicht frei von Widersprüchen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Kontinent ein gigantisches Potenzial für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand hat.Wenn sich Afrika positiv entwickelt, profitiert Europa: Der Handel wächst, Arbeitsplätze entstehen, der Migrationsdruck geht zurück. Wenn der Kontinent aber im Chaos versinkt, dann wird das vor allem Europa riesige Probleme bereiten. Deshalb muss Afrika ein Kernthema europäischer Außenpolitik werden. Das ist eine historische Aufgabe, die Europa und der Westen viel zu lange vernachlässigt haben.Islamistischer Terror ist leider in einigen Regionen Afrikas ein bitterernstes Problem. Krasse Armut und fehlende Bildung machen es möglich, dass der Islamismus bei jungen Menschen verfängt. In weiten Teilen Afrikas leben aber christliche, muslimische und andere Religionsgruppen gut miteinander zusammen. Bildung, berufliche Perspektiven und Teilhabe für junge Menschen können dem Terror die Grundlage entziehen. Da müssen die Afrikaner, aber auch wir, viel mehr investieren.Wir sollten unterscheiden zwischen Flucht und Migration. Migration ist das älteste Mittel des Menschen gegen Armut. Fast zwei Drittel der afrikanischen Bevölkerung sind jünger als 24 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Wenn Hunderte Millionen junger Menschen dauerhaft in Armut leben, dann kann das auf Dauer nicht gutgehen.Es darf nicht darum gehen, uns einzumauern, sondern darum, Migration zu steuern, als Teil einer umfassenden Afrika-Strategie. Wir brauchen in Deutschland endlich ein Einwanderungsgesetz, das legale Möglichkeiten zur Migration eröffnet. Unser Asylsystem ist nicht zur Migrationssteuerung geeignet, das ist jetzt hoffentlich allen deutlich geworden. Dabei müssen wir klarmachen, dass die Migration auch uns nutzen muss. Sie soll keine Einbahnstraße sein. Wir sollten zum Beispiel stärker afrikanischen Forschern die Chance zum Austausch eröffnen. Jungen Afrikanern müssen wir mehr Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten geben - zum Beispiel durch eine Art Erasmus-Programm für Afrika. Aus vielen Gesprächen weiß ich aber auch, dass die jungen Afrikaner ihren Ländern beim Aufbau helfen wollen. Die haben die Nase voll und wollen Veränderung vor Ort. Das müssen wir unterstützen.Ja, da ist etwas dran. Wir haben die Bedeutung Afrikas zu lange unterschätzt. Ich will mal die Dimension zuspitzen: Die Entwicklung dieses Kontinents Afrikas ist für den Westen genauso wichtig wie die Verhinderung eines neuen Kalten Krieges mit Russland.Die Regierung hat erkannt, dass unsere Zusammenarbeit mit Afrika eine ganz neue Qualität braucht. Natürlich können wir mit mehr Investitionen in Afrika mehr erreichen. Wir müssen aber auch überprüfen, welche Ansätze echte Wirkung entfalten. Und Geld allein wird nicht reichen. Wir brauchen eine viel strategischere Wirtschaftspolitik für Afrika, die vor allem darauf ausgerichtet ist, dort Arbeitsplätze und Einkommen zu schaffen.Ja, das sollte ein wichtiger Teil sein. Der deutsche Mittelstand könnte zum Ausrüster des afrikanischen Wachstums werden. Wir haben den Chinesen viel zu lange das Feld überlassen. Dabei genießt die deutsche Wirtschaft in Afrika einen phänomenalen Ruf, nicht nur wegen der guten Qualität, sondern auch, weil sie sich zum Beispiel um Berufsausbildung kümmert. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass unser Privatsektor diese Chancen sieht und in Afrika noch aktiver werden will.Nein. Wenn sich die deutsche Wirtschaft in Afrika mehr engagiert, benötigen diejenigen, die Geld investieren, um dort Arbeitsplätze zu schaffen, auch Absicherung und Bürgschaften. Man muss einkalkulieren, dass Projekte auch scheitern können. Die Bundesregierung sollte über eine deutliche Ausweitung der Absicherungsinstrumente vor allem für Mittelständler nachdenken. Es geht um ein neues Zusammenwirken von Staat und Wirtschaft. Der Staat kann Katalysator für private Investitionen sein. Nur so werden sich die afrikanischen Volkswirtschaften diversifizieren können. Der Westen hat sich zu lange daran gewöhnt, billig Rohstoffe aus Afrika zu importieren anstatt die Wertschöpfung vor Ort mitzugestalten.Im Prinzip ja. Der Westen nimmt Afrika oft nur als Verlängerung seiner eigenen kurzfristigen Interessen wahr. Der Aufstieg Afrikas gelingt aber nur, wenn die Heucheleien von beiden Seiten aufhören und man ehrlich zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeitet. Joint Ventures, gemeinsame Projekte, eine langfristige Investitionsoffensive werden gebraucht.Ich kann Ihnen nur ein Beispiel im Infrastruktursektor nennen: Aktuell geben die Afrikaner jährlich 75 Milliarden Dollar pro Jahr für Investitionen in ihre Infrastruktur aus. Mit Kofi Annan leite ich zurzeit eine Kommission, um die afrikanische Entwicklungsbank beim wirtschaftlichen Aufbau Afrikas strategisch zu beraten. Unser Team hat ausgerechnet, dass es Infrastruktur-Investitionen von jährlich 150 Milliarden Dollar geben muss, um den Bedarf in Afrika zu decken.Ich freue mich sehr, dass die Kanzlerin nach Äthiopien fährt, um bei der Afrikanischen Union das neue Haus des Friedens- und Sicherheitsrates einzuweihen, das wir Deutschen dort gebaut haben. Das ist ein gutes Zeichen. Gerade in der Sicherheitspolitik gibt es eine neue ermutigende Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika. Europa unterstützt die eigenen Anstrengungen der Afrikaner für Frieden auf dem Kontinent.Der Krieg in Syrien wurde nicht durch ein Selfie der Kanzlerin ausgelöst. Im Ernst: Ich fand ihre Entscheidung, vor einem Jahr die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge einreisen zu lassen, richtig. Das war eine großartige, humanitäre Geste in einer sehr schwierigen Lage. Seitdem haben Teile der Bevölkerung das Vertrauen in die Kontrollfunktion des Staates verloren. Aber wenn wir uns die Situation heute anschauen, dann kann man doch mit Zuversicht sagen, dass die Dinge unter Kontrolle sind.Die Diskussion um eine Zahl lenkt nur ab - vom Kernproblem der Fluchtursachen, aber übrigens auch von der großartigen Leistung der Menschen und Institutionen gerade in Bayern bei der Aufnahme der Flüchtlinge.Ja. Deutschland sollte nicht kleinmütig sein. In Europa werden wir weiterhin diejenigen sein müssen, die mehr aufnehmen, weil wir auch mehr schultern können. Aber es ist klar, dass es Grenzen der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit gibt.Ja, aber das sind kurzfristige Lösungen, die Luft verschaffen. Gleichzeitig muss zum Beispiel Frontex schneller und wirksamer aufgebaut werden. Die Kehrseite der Abkommen: Afrikanische Führer könnten auf die Idee kommen, damit zu drohen, ihre Flüchtlingslager aufzulösen, wenn sie nicht mehr Geld von Europa bekommen. Aber es ist klar, dass uns die nordafrikanischen Staaten auch eine große Last abnehmen, wenn sie Flüchtlinge aufnehmen. Dafür brauchen sie Unterstützung.Wer hat denn Libyen bombardiert? Wer trägt denn die Konsequenzen der westlichen Interventionspolitik im Nahen Osten? Da ist viel Heuchelei im Spiel. Europa hat Tunesien als Musterland der Demokratie gefeiert und dann wieder vergessen. Der IS steht vor der Tür. Das kann morgen alles wieder kippen. Mit einem verzweifelten Gemüsehändler aus Tunesien, der sich öffentlich angezündet hat, begann der Arabische Frühling. Was hat sich heute für Gemüsebauern in Tunesien verändert?(73) war vom 1. Juli 2004 bis zu seinem Rücktritt am 31. Mai 2010 der neunte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Von 2000 bis 2004 war er geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF). Er gilt als ausgewiesener Afrika-Experte. red