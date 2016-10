Anklage im Fall von Prügelopfer Niklas erhoben

ARCHIV - Blumen und Kerzen stehen am 14.05.2016 in Bonn (Nordrhein-Westfalen) vor dem Kreuz an der Stelle, an der der später verstobene Niklas P. am 07.05.2016 von bisher unbekannten Schlägern attackiert wurde. Nach der tödlichen Prügelattacke hat die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter festgenommen. Foto: Caroline Seidel/dpa +(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Caroline Seidel (dpa)