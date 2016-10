Baby im Internet für 5000 Euro zum Verkauf angeboten

(Duisburg) Weil ein Baby in einer Ebay-Kleinanzeige für 5000 Euro zum Verkauf angeboten wurde, hat in Duisburg die Polizei eingegriffen. Das 40 Tage alte Mädchen sei in die Obhut des Jugendamtes gegeben worden, teilten die Einsatzkräfte am Donnerstag mit.