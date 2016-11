Bei seiner Festnahme entdeckten Polizisten im Bundesstaat Queensland eine geladene Handfeuerwaffe versteckt zwischen den Pobacken des Mannes, wie die Polizei in der Stadt Brisbane am Freitag mitteilte. Die Polizisten stellten im Auto und in der Wohnung des 34-Jährigen weitere Waffen, Drogen und Sprengstoff sicher. Der Mann soll zu einer der größten Motorradgangs des Landes gehören.