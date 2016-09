Bizarrer Tierschmuggel: 259 lebende Reptilien in Koffern am Amsterdamer Flughafen Schiphol entdeckt

(Amsterdam) Vier Koffer voller lebender Reptilien hat der Zoll am Amsterdamer Flughafen Schiphol entdeckt. 259 Tiere, darunter Schlangen, Eidechsen und Schildkröten, seien beschlagnahmt worden, teilten die Behörden am Dienstag in Amsterdam mit. Zehn Tiere waren den Angaben zufolge bereits tot.