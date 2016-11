CSU eröffnet heute ihren Parteitag - Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt im TV-Interview

(Berlin) Vor dem an diesem Freitag in München beginnenden CSU-Parteitag fordert die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, die Union auf, die Entscheidungen in der Flüchtlingspolitik stärker herauszustellen. Das Land sei angesichts eines "rot-rot-grünen Schmusekurses" in einer parteipolitisch schwierigen Lage, so Hasselfeldt im Gespräch mit unserem Berliner Korrespondenten Hagen Strauß.