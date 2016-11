«Charlie Hebdo» erscheint künftig auch auf Deutsch

Die Redaktion von «Charlie Hebdo» in Paris war vor knapp zwei Jahren Ziel eines Terroranschlags geworden. Zwei Islamisten ermordeten am 7. Januar 2015 zwölf Menschen, darunter die Zeichner Cabu und Wolinski. Als Reaktion auf die Attacke gab es weltweit Solidaritätsbekundungen unter dem Slogan «Je suis Charlie» (Ich bin Charlie).



Die deutsche Ausgabe soll unter der Leitung der deutschen Chefredakteurin Minka Schneider erstellt werden - der Name ist ein Pseudonym. Sie werde wöchentlich erscheinen und vor allem Inhalte aus der französischen Originalversion enthalten, die übersetzt werden, sagte die Sprecherin. Geplant seien aber auch Exklusivbeiträge, die das französische Team extra für die deutsche Ausgabe erstellt. Ein Heft soll vier Euro kosten.



Auch ausgewählte Beiträge aus dem Archiv sollen übersetzt werden und etwa Artikel ersetzen, die einen zu starken inner-französischen Fokus haben. Die Zeitschrift erscheint in Frankreich mit 110 000 Exemplaren wöchentlich und ist für ihre bissige Satire bekannt.