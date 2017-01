Der Deutschland den Ruck bringen wollte: Nachruf auf Alt-Bundespräsident Roman Herzog

Eigentlich war 1994, nach der Wiedervereinigung, ein Ostdeutscher dran, ins Schloss Bellevue einzuziehen, Herzog, damals Bundesverfassungsgerichtspräsident, und seine Ehefrau Christiane rechneten selbst nicht damit.Doch der Kandidat, den sich Kanzler Helmut Kohl (CDU) ausgesucht hatte, der damalige sächsische Innenminister Steffen Heitmann, redete in Interviews wie ein früher Pegida-Vertreter. Gegen "Tabus" der Geschichte, gegen Ausländer, gegen die Gleichberechtigung. Er war nicht haltbar. Nicht von ungefähr ist er im vergangenen Jahr wegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik aus der CDU ausgetreten.

Unabhängiger Geist

Herzog setzte sich im dritten Wahlgang damals gegen den Sozialdemokraten Johannes Rau durch - auch weil die FDP ihre Kandidatin Hildegard Hamm-Brücher schließlich zurückzog, die, Zufall des Schicksals, erst vor einem Monat ebenfalls verstorben ist. Herzog war einerseits Kohls Mann - bei ihm hatte der junge Jurist 1973 als Staatssekretär in Rheinland-Pfalz seine politische Karriere begonnen, andererseits ein unabhängiger Geist. Das zeigte sich spätestens mit der "Ruckrede", die in eine Zeit fiel, als die Deutschen anfingen, des damals schon 15 Jahre amtierenden Kanzlers überdrüssig zu werden. Schon zuvor hatte Herzog sich für die Einbürgerung von "Gastarbeitern" und sogar die doppelte Staatsangehörigkeit ausgesprochen.Es war auch eine Zeit, in der die SPD unter Führung Oskar Lafontaines im Bundesrat alles blockierte, was der Kanzler doch noch an Veränderungen vorschlug. "Die Welt ist im Aufbruch, sie wartet nicht auf Deutschland", sagte Herzog und schimpfte über die Zögerlichkeit und die Angst vor Reformen. "Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen."Aber damals machte kaum jemand mit. Ein Jahr später wiederholte der Bundespräsident seine Rede bei der Eröffnung des DGB-Bundeskongresses. Was er dort ausführte, ähnelte bis ins Detail den Reformen der Agenda 2010 - die der nun amtierende Kanzler Gerhard Schröder (SPD) aber erst 2003 aufsetzte. Allerdings, das Schröder-Blair-Papier mit der Förderung von Dienstleistungen und der Öffnung der Finanzmärkte entsprach durchaus den Gedanken des Bundespräsidenten. Als es umgesetzt wurde, war seine Amtszeit jedoch schon fast abgelaufen, Rot-Grün setzte 1999 Johannes Rau als neuen Bundespräsidenten durch.

Barocke Erscheinung

Extra

Herzog hatte das Pech des zu frühen Warners. Vielleicht war er auch die falsche Person für die von ihm beschworene Aufbruchstimmung in Wirtschaft und Gesellschaft und im Bildungswesen. Sein niederbayerischer Dialekt, seine barocke Erscheinung - das alles passte nicht recht zu einem innovativen Programm. Sein Vater war Direktor einer Schnupftabakfabrik gewesen. Und nach dem Tod seiner Frau Christiane im Jahr 2000 heiratete er eine Adelige, Alexandra Freifrau von Berlichingen.Das Antreiberische hat ihn jedoch auch nach dem Amt nicht losgelassen. Deutschland beständig verbessern, Deutschland leistungsfähig halten, das war seine Mission. Er hat 2000 maßgeblich an der Charta der Grundrechte in Europa mitgearbeitet, und gehörte bis zuletzt dem "Konvent für Deutschland" an, einer Gruppe von Ex-Politikern und Wirtschaftsleuten wie Hans-Olaf Henkel oder Klaus von Donhanyi, die beständig Vorschläge für Reformen des politischen Systems machen. Allerdings werden diese Ratschläge immer seltener erbeten; der Konvent wirkte zuletzt eher wie Waldorf und Statler aus der Muppet-Show: Grantler im Zuschauerrang.Für Angela Merkel schrieb Herzog als Chef einer nach ihm benannten Kommission 2003 Grundzüge für ein Programm zur Reform der Sozialversicherungen, das die CDU dann auf ihrem Bundesparteitag in Leipzig beschloss. Inklusive Kopfpauschale. Angela Merkel zog damit 2005 in den Wahlkampf - und ging fast baden. Merkel hat es schnellstmöglich ad acta gelegt. Am Dienstag würdigte die Kanzlerin, die auch schon im zwölften Amtsjahr ist, dass Herzog "in klarer Sprache" immer wieder gefordert habe, dass sich das Land stetig weiterentwickeln und erneuern müsse. Es klang so, als könnte sie seine Stimme jetzt wieder brauchen.Roman Herzog - Stationen seines Lebens:Roman Herzog wird am 5. April als Sohn eines Archivars im niederbayerischen Landshut geboren.Studium der Rechtswissenschaften in München, Promotion 1958.Wissenschaftlicher Assistent an der Uni München. Habilitation 1964.Professor für Staatsrecht und Politik an der Freien Universität Berlin.Eintritt in die CDU.Minister für Kultur und Sport des Landes Baden-Württemberg; anschließend bis 1983 Innenminister.Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzender des Ersten Senats.Präsident des Bundesverfassungsgerichts.Bundespräsident; Herzog sieht sich als Staatsoberhaupt vor allem der "Wahrheit und Klarheit" verpflichtet. Kritik an der Erstarrung in der Gesellschaft fasst er 1997 in seiner Berliner Rede zusammen: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen".Herzog übernimmt auf Bitten von CDU-Chefin Angela Merkel den Vorsitz der Kommission zur Reform der Sozialsysteme.Mit Warnungen vor einer drohenden "Rentnerdemokratie" stößt der Alt-Bundespräsident auf breiten Widerspruch. Auch sein Vorstoß für ein neues Wahlrecht stößt auf Ablehnung.Herzogs letztes Buch erscheint: "Europa neu erfinden".Roman Herzog stirbt am 10. Januar. dpa