"Der Zölibat gehört nicht zum Wesen des Priesteramts"

Herr Bätzing, in zwei Wochen werden Sie zum Bischof von Limburg geweiht: Beschreiben Sie bitte mal in zwei Sätzen Ihre derzeitige Gefühlslage …

Sie machen auf mich einen gelösten Eindruck. Täuscht das?



Hatten Sie Kontakt zu Ihrem Vorgänger Franz-Peter Tebartz-van Elst?



Von wem ging das aus?



War’s das?

Hatten Sie auch Kontakt mit Altbischof Franz Kamphaus?



Inwiefern ist die Limburger Vorgeschichte für Sie eher Belastung oder Ansporn?



Wie wollen Sie das bei vielen gläubigen Limburgern zerstörte Vertrauen zur katholischen Kirche wieder aufbauen?



Auf Fernsehbildern sah es so aus, als würden Sie in Limburg mit offenen Armen empfangen?



Warum ziehen Sie nicht in den Prachtbau Ihres Vorgängers?



Dass Sie dort nicht einziehen würden, stand doch von Anfang an fest, oder nicht?



Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage vorgenommen?



Sie haben lange mit Triers Bischof Stephan Ackermann zusammengearbeitet. Was wird sich Bischof Georg Bätzing von ihm abschauen?



Was wollen Sie sich auf keinen Fall von ihm abschauen?



Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, hat diese Woche Lockerungen beim Zölibat gefordert. Inwiefern ist die Forderung für Sie nachvollziehbar?

Ich versuche es noch einmal. Was ist Ihre Meinung, soll es verheiratete Priester geben?



Auch der Kirchenbeauftragte der Unionsfraktion, Franz Josef Jung, hat diese Woche gesagt, von der Beantwortung dieser Frage könne die Zukunft der Institution abhängen …



Sternberg sagt: Ausländische Priester und XXL-Pfarreien sind keine Lösung. Was sagen Sie?



… und XXL-Pfarreien dagegen schon?



Werden Sie sich für das Frauendiakonat einsetzen?



Wenn Sie es zu entscheiden hätten …?

Sollen wiederverheiratete Geschiedene zur Kommunion zugelassen werden?



Wie sollte die katholische Kirche mit Homosexuellen umgehen?



Was sollen die Limburger in einem Jahr über Sie sagen?



Was und wen werden Sie an Trier am meisten vermissen?

Extra

Sehr gemischt. Natürlich bin ich wehmütig, Trier zu verlassen. Zugleich aber freue ich mich auf Limburg. Dankbarkeit ist das Verbindende.Ich lenke mich durch Arbeit ab. Es ist viel zu tun, das normale Geschäft des Generalvikars läuft ja weiter.Ja, wir hatten Kontakt.Von mir. Er hat mir sehr freundlich und herzlich zu meiner Wahl gratuliert.Wir werden uns treffen, wenn die Weihe vorbei ist und ich in Limburg angekommen bin. Er wurde über die Feierlichkeiten in Limburg informiert, hat aber mitgeteilt, dass er daran nicht teilnehmen wird.Einen sehr intensiven Kontakt sogar. Ich habe ihn besucht, und er hat mir lange von seiner Diözese erzählt. Altbischof Kamphaus wohnt im Rheingau, ist ein hellwacher, älterer Herr mit inzwischen 84 Jahren, der alles gut im Blick hat.Nach Limburg zu gehen ist mit Sicherheit etwas anders, als wenn man Bischof in einem anderen Bistum würde. Ich merke das an der Aufmerksamkeit der Medien und Öffentlichkeit bei Fragen, die für mich eigentlich nicht im Vordergrund stehen. Dem muss ich mich stellen.Gespräche. Zuhören. Besuche machen. Versuchen, Situationen genau kennenzulernen. Sich Zeit nehmen. Ich war im Juli schon häufiger dort und habe mit vielen gesprochen. Umgekehrt müssen die Menschen auch mich kennenlernen. Dann hoffe ich, dass Vertrauen wieder wächst.Ich wurde herzlich und offen aufgenommen. Die Leute waren sehr ehrlich zu mir, haben auch von ihren Verletzungen und Wunden gesprochen. Aber mein Eindruck ist auch, dass jetzt alle in die Zukunft schauen wollen.Eine Wohnung muss zur Person passen, deshalb habe ich mich für eine andere Lösung entschieden. Der Komplex des Bischofshauses ist architektonisch schön. Deshalb nutze ich ihn als Dienstsitz und nutzen wir als Bistum ihn für Veranstaltungen, Tagungen oder Gottesdienste.Die Frage, wo ein Bischof wohnt, ist zunächst eine Frage, die das Bistum zu klären hat. In Limburg haben mir die Verantwortlichen mehrere Optionen aufgezeigt. Ich habe sie mir alle angeschaut, mich beraten und dann wurde eine Entscheidung getroffen.Ich habe mir vorgenommen, zunächst einmal alle elf Bezirke und die Menschen dort zu besuchen, um ein Bild des gesamten Bistums zu gewinnen.Ich wünschte mir manchmal die Schlagfertigkeit Ackermanns. Abschauen werde ich mir seine hellwache Aufmerksamkeit und das große Vertrauen in die Mitarbeiter. Und mir gefällt seine Art, wenn er sagt, das ist mir als Bischof wichtig, da steige ich jetzt ein.(lacht) Da fällt mir nichts ein.Die Forderung ist nicht neu. Ich weiß nur nicht, ob sie zielführend ist. Bringen einfache Signale etwas, die aber nicht einfach umzusetzen sind?Die Frage kann man diskutieren, sie ist völlig offen. Es gibt ja verheiratete katholische Priester, nur nicht in der lateinischen Kirche. Der Zölibat gehört nicht zum Wesen des Priesteramts. Da kann es eine Lösung auf gesamtkirchlicher Ebene geben.Das glaube ich nicht.Unsere Krise müssen wir in der Tat selbst lösen. Auch im Bistum Trier gibt es ja einige Priester aus anderen Teilen der Welt. Wir machen gute Erfahrungen damit, aber sie sind nicht die Lösung unserer Probleme.XXL-Pfarreien sind ein sehr verkürzter Ausdruck. Pfarreien müssen künftig ganz anders gedacht werden. Sie sind keine Pfarrgemeinde mehr, ein wohliges, kleines Zusammenspiel, sondern ein Netzwerk in einem großen Kontext. Das entspricht viel eher der heutigen Lebensweise der Menschen, die sich ja auch in ihrem persönlichen und beruflichen Leben über weite Strecken vernetzen.Der Papst hat die Frage aufgenommen, indem er einen Prüfauftrag gegeben hat. Ich bin froh, dass die von ihm eingesetzte Expertenkommission auch mit Theologinnen besetzt ist, um die Perspektive der Frauen einzubringen. Ich bin auf die Ergebnisse gespannt.Ich bin nicht der Papst. Und als Bischof kann man das nicht entscheiden.Das Schreiben des Papstes nach der zurückliegenden Weltbischofssynode beschreibt ja Kriterien, unter denen die Zulassung möglich ist. Wir Bischöfe werden uns mit der Fragestellung sicherlich weiter befassen. Wichtig ist, dass eine Lösung gefunden wird, die für unser Land passt und die in Einklang mit der Lehre und Tradition der Kirche steht.Der Papst ist Vorbild, indem er sagt: Wer bin ich, dass ich darüber urteilen könnte? Das ist Ausdruck der Wertschätzung von Lebensformen aller Art, die Menschen verantwortlich und in Treue leben. Da ist noch vieles möglich.Er ist angekommen, aufmerksam und auf unserer Seite. Er hat etwas zu sagen, und wir können mit ihm gut in die Zukunft gehen.Vieles. Die Stadt, die Kontakte in den öffentlichen, gesellschaftlichen und politischen Bereichen. Ich werde die vertrauensvollen internen Gespräche vermissen, gute Freunde und das Wohnen in der Stadt. Ich lebe immerhin seit 26 Jahren hier in Trier. seywuchs in Niederfischbach an der Sieg auf. 1987 wurde er in Trier zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Klausen und Koblenz, ehe er 1990 Vizechef des Trierer Priesterseminars wurde. Von 1996 bis Januar 2010 war Bätzing für die Priesterausbildung im Bistum verantwortlich. Dieses Amt gab er ab, nachdem der damalige Bischof Reinhard Marx ihn 2007 zum Leiter der Heilig-Rock-Wallfahrt berufen hatte. Seit November 2012 ist Georg Bätzing Generalvikar und damit oberster Verwaltungschef des Bistums. Auch bei der Bistumssynode war der heute 55-Jährige federführend. Anfang Juli ernannte ihn der Papst zum Bischof von Limburg. In zwei Wochen wird Georg Bätzing geweiht. sey