Derrick ist schwer vermittelbar - Berlins berühmter «Keinohrkater» hat endlich ein Zuhause gefunden

Berlins berühmter «Keinohrkater» Derrick galt lange als schwer vermittelbar. Vor gut einem halben Jahr hat er bei einem jungen Pärchen in Pankow ein neues Zuhause gefunden - und sich bestens eingelebt. «Er hat zwar seine Eigenheiten, aber es geht ihm richtig gut», sagte der 25 Jahre alte Besitzer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, der Deutschen Presse-Agentur.



Der etwa zehn Jahre alte Kater hat ein besonderes Schicksal. Vor etwa drei Jahren entdeckten Ärzte Wucherungen in seinen Ohren. Wegen der Schmerzen und der Gefahr, dass auch Augen und Nase zuwuchern, mussten sie seine Gehörgänge entfernen und die Ohren amputieren. Derrick ist nun fast taub und reagiert nur auf Erschütterungen.



Die Kommunikation mit anderen Katzen fällt ihm schwer, da die Tiere sich untereinander auch mit den Ohren verständigen. «Die Katzen im Hof werden zum Teil aggressiv, wenn sie ihn sehen, weil sie glauben, er habe seine Ohren angelegt - ein Zeichen für Aggression», sagt der Besitzer. Allerdings sei er einer Besucher-Katze gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen und möglicherweise wolle es das Paar künftig auch mit einem weiteren Tier probieren.



Dass der Kater ein neues Zuhause gefunden hat, kommt im Tierheim gut an. Ein vorheriger Vermittlungsversuch war gescheitert, weil die andere Katze im Haus mit Derrick nicht zurechtkam. «Wir sind froh, dass wir gerade eine Katze, die vermeintlich nicht so perfekt ist, erfolgreich vermittelt haben», sagt Sprecherin Beate Kaminski. Es sei gar nicht so leicht, für solche «Sorgenfällchen» passende Besitzer zu finden. «Viele Leute wünschen sich Tiere, die aus der Box springen und sofort losschnurren», so Kaminski. Doch das sei auch bei gesunden Tieren nicht immer der Fall.



Unter den «Sorgenfällchen» im Tierheim sind derzeit ein Hund, der nach einem Bandscheibenvorfall leicht humpelt, sowie eine einäugige Katze. «Wir würden uns freuen, wenn wir auch für den Hund und den "Piraten" neue Familien finden», sagt Kaminski. Ihn und seine Freundin habe Derricks Behinderung überhaupt nicht gestört, sagt Derricks Besitzer. «Im Gegenteil.» Seine Freundin habe sich sofort in den Kater verliebt.