Donald Trump, Dr. Oz und der Showeffekt

Wo Donald Trump doch beispiellose Transparenz an den Tag lege, indem er sich einem Fernsehdoktor anvertraue. In einer Talkshow. Vor einem Millionenpublikum an den Bildschirmen.

Während Clinton einen naturgemäß knochentrockenen Bericht präsentiert, in dem die Ärztin ihres Vertrauens detailgenau beleuchtet, wie es nach überstandener Lungenentzündung um ihre Gesundheit steht, plaudert Trump bei Dr. Oz darüber, wie fit er angeblich ist, einmal abgesehen von seinem Übergewicht. Trump in der "Dr. Oz Show", das soll den Eindruck rückhaltloser Offenheit entstehen lassen. Aber über welche Aspekte seiner körperlichen und geistigen Verfassung der Gast reden und welche er lieber ausklammern wolle, das sei allein dessen Entscheidung, hatte der Gastgeber bereits vorab wissen lassen. Vom gläsernen Patienten kann keine Rede sein. Trump suggeriert Transparenz, ohne sie zu praktizieren.



Nicht, dass Dr. Mehmet Oz die nötige Qualifikation fehlte, um den Kandidaten auf Herz und Nieren zu prüfen. Der Sohn eines aus der Türkei nach Amerika ausgewanderten Arztes hat an der Eliteschmiede Harvard studiert, bevor er sich einem New Yorker Krankenhaus auf Herztransplantationen spezialisierte. Ein Quacksalber ist er ganz gewiss nicht. Nur hat er in seiner Sendung eben auch, um nur ein Beispiel zu nennen, zweifelhafte Schlankheitskuren mit Hilfe eines Extrakts aus grünen Kaffeebohnen empfohlen. Was die Nachfrage nach dem Extrakt übrigens sprunghaft ansteigen ließ und in den USA als der Dr.-Oz-Effekt bekannt wurde. Kommerzielle Interessen stehen bei dem telegenen Heilkundigen offenbar mindestens genauso hoch im Kurs wie der Eid des Hippokrates. Das Attribut, "Amerikas Doktor" zu sein, hat ihm Oprah Winfrey, die Queen der Talkshows, verliehen: Da warb ein Fernsehstar für den anderen. Wenn Trump mit Dr. Oz über seine Krankenakte redet, geht es in erster Linie um Showeffekte.