Eifersucht in Erfurt: Weihnachtsgans fliegt Freundin an den Kopf

Weihnachtsgans. Foto: Hildenbrand/dpa/tmn

(Erfurt) Eine gefrorene Weihnachtsgans ist bei einem Erfurter Pärchen an Heiligabend durchs Zimmer geflogen. Ein 51-Jähriger war nach der Rückkehr vom Einkaufen mit seiner Partnerin in Streit geraten, wie die Polizei am Montag berichtete.