Eine Zeremonie für Ceta - und viele Fragen für Europa

Der Weg war holprig, doch die Ziellinie wollen die Vertragspartner in Würde überqueren: Wenn der europäisch-kanadische Handelspakt an diesem Sonntag in Brüssel feierlich unterzeichnet wird, wird es an großen Worten nicht mangeln. Ratspräsident Donald Tusk hat schon mal vorgelegt: «Mission accomplished» - also «Auftrag erledigt» - verkündete er stolz, nachdem alle EU-Staaten Ceta zugestimmt hatten. Wirklich?

Es stimmt, noch vor rund einer Woche sah es nicht gut aus für Ceta. Als Kanadas Handelsministerin Chrystia Freeland am Ende ihrer Kräfte der EU bescheinigte, sie könnte offenbar derzeit kein internationales Abkommen abschließen, «selbst mit einem Land, das so europäische Werte hat wie Kanada, und selbst mit einem Land, das so freundlich ist und so viel Geduld hat wie Kanada».



An diesem Sonntag will die EU der Welt nun das Gegenteil beweisen. Ein bis zwei Monate später dürfte der Handelspakt dann größtenteils in Kraft treten, nach der Zustimmung des Europaparlaments. Jedenfalls wenn die Linke mit ihrem neuesten Versuch, Ceta über das Bundesverfassungsgericht zu stoppen, keinen Erfolg hat.

Aber erledigt ist der Auftrag damit noch lange nicht. Denn dann müssen die Parlamente der EU-Staaten Ceta absegnen. Dafür gibt es keine konkrete Frist, aber ein Nein ist auch nicht vorgesehen. Die belgischen Regional- und Sprachparlamente jedenfalls haben sich von der Föderalregierung schon mal umfassende Mitspracherechte zusichern lassen. In anderen Staaten könnte es ähnlich laufen.



Kritiker sehen die belgische Hängepartie der letzten Woche als Weckruf. «Weniger Geheimhaltung und mehr demokratische Beteiligung von vornherein können so ein Chaos am Ende der Verhandlungen verhindern», sagte die Grünen-Europaabgeordnete Ska Keller jüngst. Was gar nicht so einfach ist.



Denn bei Handelsgesprächen sitzen Partner am Tisch, die manche Interessen teilen, andere nicht. Die EU-Kommission verhandelt dabei auf der Grundlage eines Mandats der Mitgliedsstaaten. Wer die Karten eng an der Brust hält, verbirgt sie aus strategischen Gründen vor dem Gegenüber - aber auch vor dem Bürger.



Das hat Wut und Misstrauen wachsen lassen. Die EU-Kommission tat die Empörung lange ab, reagierte dann endlich und machte eigene Dokumente in den TTIP-Gesprächen öffentlich. Doch da gingen längst Tausende gegen das geplante Handelsabkommen mit den USA auf die Straße. Dann wandte sich der Unmut auch gegen den Handelspakt Ceta mit Kanada, der im Gegensatz zum angeschlagenen TTIP schon ausgehandelt war.



Der Brexit-Schock sorgte im Sommer für die Entscheidung, dass auf Drängen der europäischen Staats- und Regierungschefs auch nationale Parlamente Ceta zustimmen müssen. Nach einer solchen Ohrfeige für die EU sollte das Volk - durch seine parlamentarischen Vertreter - doch besser mitreden bei Ceta. Die belgische Wallonie mit ihren 3,6 Millionen Einwohnern und der Ceta-kritischen Regierung tat das und ließ einen geplanten Gipfel platzen. Kritiker sehen aber genau in der erbitterten belgischen Diskussion über Für und Wider einen Fortschritt.



Bei Handelsverträgen geht es längst nicht mehr nur um den Abbau von Zöllen, sondern auch um die Angleichung von Standards. Je umfassender das Abkommen, desto größer das Konfliktpotenzial und die Sorge um Umwelt- und Verbraucherstandards. Das Ceta-Gezerre könnte zum Nachdenken darüber führen, wie solche Verhandlungen künftig laufen sollen. Viel Zeit bleibt nicht: Wenn Großbritannien die Europäische Union verlassen will, brauchen beide Seiten - einen Handelsvertrag.