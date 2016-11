Erstmals Mainzelmännchen-Ampel in Mainz geplant

Die Mainzelmännchen feiern ihren 50. Geburtstag. Foto: Fredrik von Erichsen

(Mainz) Die erste Mainzelmännchen-Ampel Deutschlands soll schon bald in Mainz blinken. Die ungewöhnliche Fußgänger-Ampel werde am 23. November in der Innenstadt in Betrieb genommen, kündigte das ZDF-Werbefernsehen am Donnerstag in Mainz an.