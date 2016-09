Experten diskutieren in Daun über Ukraine-Krise: "EU ist Beginn allen Übels gewesen"

Daun. "Kladderadatsch." Die etwas flapsig gewählte Formulierung des ehemaligen Moskau-Korrespondenten der ARD, Fritz Pleitgen, bringt wohl am ehesten die Ukraine-Krise und das Zerren um die Krim auf den Punkt. Kladderadatsch steht für eine verfahrene Situation, einen Scherbenhaufen. Und genauso stellt sich für die vier Russland-Experten, die im Dauner Forum diskutiert haben, die Situation in der Ukraine, aber auch das deutsch-russische Verhältnis dar. Auf der einen Seite werde gesagt, Russland sei nicht der Partner des Westens - der Nato und der EU - und andererseits werde gefordert, dass man Russland brauche, etwa für eine langfristige Waffenruhe in Syrien, fasst Pleitgen das Dilemma zusammen. Schuld daran ist aus Sicht der Süddeutschen-Journalistin Franziska Augstein die EU. Sie, vor allem der damalige Kommissionschef José Barroso, habe vor zwei Jahren die Ukraine mehr oder weniger erpresst: Entweder sie entscheide sich für die EU oder bleibe weiter unter dem Einfluss Russlands. "Das", so die Journalistin, "war der Beginn allen Übels." Womit sie die Ukraine-Krise meint.Auch Pleitgen kritisiert deutlich den Westen, allen voran die EU und die Nato. Das geplante Assoziierungsabkommen, mit der die EU die Ukraine an sich binden wolle, bezeichnet er als "dumm". Die nach der Besetzung der Krim durch Russland verhängten Sanktionen gegen das Land sind aus seiner Sicht "untauglich". Man glaube, damit den russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Knie zwingen zu können, sagt Pleitgen. Der Westen dürfe nicht ständig als Erzieher auftreten und Russland stets mit erhobenem Zeigefinger belehren. Pleitgen lässt keinen Zweifel daran, dass es dort Menschenrechtsverletzungen gibt, die nicht zu akzeptieren seien. Auch herrsche in Russland ein autoritäres Regime. Aber der Westen, der Russland wirtschaftlich und militärisch überlegen sei, habe kein Recht, nur nach eigenen Maßstäben das Land zu beurteilen. "Wir glauben und erwarten, dass der Demokratisierungsprozess in Russland ruckzuck geht, während er im Westen Jahrhunderte gedauert hat."Deutschland habe sich etwas vorgemacht, sagt der Moskau-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Christian Neef. Man habe immer geglaubt, man verstehe die russische Seele.Russland und Demokratie - das überrascht doch viele der über 400 Zuhörer des "sperrigen Themas" wie Moderator Kai Gniffke (Chef der ARD-Tagesschau), der in Daun sein Abitur gemacht hat, die Diskussion bezeichnet. Als dann noch Vadim Danilin, Botschaftsrat der russischen Botschaft in Berlin, von einer demokratisch verankerten Verfassung und von Grundrechten in seinem Land spricht, schauen einige der Zuhörer doch ungläubig.Danilin arbeitete für die Moskauer Stadtregierung und leitete als Generaldirektor den weltweit tätigen deutschen Tunnelbauer Herrenknecht. Der erfahrene Diplomat gibt, was nicht überraschend ist, ebenfalls dem Westen die Schuld an der Ukraine-Krise. Ihm gehe es dabei nur um wirtschaftliche Interessen.Danilin gibt die offizielle Haltung Russlands wieder, die sich aber, so Neef, gar nicht so sehr von der öffentlichen Meinung unterscheide.Die Mehrzahl der Russen stehe hinter Putin und habe kein Verständnis für die kritische Haltung auch der Deutschen zu ihrem Land.

Die Diskussion in Daun wurde zu Ehren des vor zwei Jahren verstorbenen Russland-Experten und Kommunismusforschers Wolfgang Leonhard veranstaltet. Künftig soll es regelmäßig solche Foren in der Eifel geben, sagte seine Witwe, Elke Leonhard. Sie will ihr Wohnhaus in Manderscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich), in dem ihr Mann 50 Jahre gelebt hat, zu einer Begegnungsstätte für Wissenschaftler machen. Wolfgang Leonhard hat sich in Manderscheid viele Jahre mit Intellektuellen und Politikern wie etwa dem in diesem Jahr verstorbenen Hans-Dietrich Genscher getroffen und über Politik ausgetauscht. Auch der Chefredakteur der Tagesschau Kai Gniffke zählte zu den Freunden von Leonhard. wie