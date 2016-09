Feuerwehrleute seilen am 09.09.2016 in Austin, Texas (USA) ein Auto ab, das in der neunten Etage eines Parkhauses über die Absperrung gerauscht war und senkrecht an einer Draht-Halterung hängenblieb. Der Autofahrer konnte aus dem Schiebedach herausklettern und sicher zurück in das Parkhaus gelangen. Die Einsatzkräfte seilten den Wagen später in die Häuserschlucht zwischen Parkhaus und gegenüberliegendem Gebäude ab. dpa (zu dpa «Extrem falsch geparkt: Auto hängt neun Etagen über dem Abgrund» vom 10.09.2016) Foto: Firefighter Jim Richardson/Austin Fire Department/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Jim Richardson (Austin Fire Department)