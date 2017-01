Falscher Inhalt kann gefährlich für Allergiker sein: Feinkosthersteller ruft Nudelsoße zurück

(Gierstädt) Wegen falschen Inhalts in einzelnen Gläsern ruft der Lebensmittelhersteller Naba Feinkost GmbH Gierstädt in mehreren Bundesländern vorsorglich eine Nudelsoße zurück. Betroffen sei «Rewe Bio Pasta Sauce Tomate-Basilikum» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Januar 2019 für die 330-Milliliter-Gläser, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.