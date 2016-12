Falschmeldungen im Internet: Politiker fordern harte Strafen - Viele Nutzer erkennen erfundene Nachrichten nicht

Mehr zum Thema

„Zwei Kinder getötet – Vater begeht Selbstmord in Trier.“ Diese Meldung wird in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Ortsangaben im sozialen Netzwerk Facebook verbreitet. Wer auf die Meldung klickt, bekommt Werbung oder ein Gewinnspiel zu sehen. Denn es ist eine von vielen Falschmeldungen, die von nicht wenigen Facebook-Nutzern ungeprüft geteilt und damit verbreitet werden. Die Naivität einiger Nutzer sei „unglaublich hoch“, sagt der Trierer Medienwissenschaftler Hans-Jürgen Bucher. Vielen fehle die Kompetenz, die Echtheit und Quellen solcher Nachrichten zu prüfen. Sie verbreiteten die Nachrichten, die am ehesten ihrem Weltbild entsprächen.Nicht selten sind Politiker Opfer solcher Falschmeldungen. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast hat Strafanzeige gegen die Urheber einer falschen Nachricht gestellt. Darin wurde ihr unterstellt, sie habe Verständnis für den mutmaßlichen Mörder der Freiburger Studentin gezeigt. Die große Koalition in Berlin fordert harte Strafen gegen Urheber solcher gefälschten Nachrichten. Die CDU befürchtet sogar eine Manipulation des Bundestagswahlkampfs 2017 – mit dem Ziel, Kanzlerin Angela Merkel abzuwählen.Bucher bezweifelt, dass die Strafen durchsetzbar sind. Auch der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) ist skeptisch. Oftmals säßen die Urheber im Ausland. Mertin will das Thema intensiv beobachten und bei der nächsten Justizministerkonferenz im Frühjahr diskutieren.Die Seite 24aktuelles.com, auf der Nutzer Fal schmeldungen (Fake News) erstellen können, wirbt: „Erfinde deine eigenen Fake News und lege alle deine Freunde rein!“ Im Impressum ist eine Adresse im belgischen Eupen genannt. Eine Anfrage unserer Zeitung an die Betreiber blieb am Dienstag unbeantwortet.Auch die Macher der Internetseite moselkurier.de reagierten nicht auf eine TV-Anfrage. Hinter der Seite, auf der Falschmeldungen („Atomkraftgegner haben schlechteren Sex“) zu finden sind, steckt eine Berliner Agentur. Warum sie die Seite Moselkurier nennt, ist unklar. Offenbar geht es den Machern darum zu zeigen, wie einfach Falschmeldungen entstehen können. Wer gefälschte Nachrichten dieser Seite verbreiten will, erhält eine Warnmeldung: „Du bist gerade im Begriff, einen Fake-Artikel zu teilen. Lies dir den Schwachsinn bitte noch einmal durch.“