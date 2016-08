Der französische Staatsrat, das oberste Verwaltungsgericht des Landes, will am Freitag (15.00 Uhr) in Paris über ein Burkini-Verbot entscheiden. Die Menschenrechtsliga und das Kollektiv gegen Islamophobie in Frankreich (CCIF) hatten das Burkini-Verbot der Riviera-Gemeinde Villenneuve-Loubet rechtlich angegriffen. Insgesamt haben etwa 30 französische Kommunen Ganzkörper-Badeanzüge für Musliminnen an ihren Stränden untersagt. Das Thema sorgt in Frankreich für politischen Zündstoff, auch innerhalb der Regierung.