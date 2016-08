Fünf Terrorverdächtige in Großbritannien festgenommen

Archiv-Foto: dpa

(London) Die Polizei in Großbritannien hat am Freitag fünf Terrorverdächtige festgenommen. Wie die West Midlands Police mitteilte, handelt es sich um drei Männer in Birmingham und zwei weitere im mittelenglischen Stoke-on-Trent.