Gaudi statt Gehstock - Altwerden ist gar nicht so schlimm, sagt Opa

Zwar passt das Bild, das moderne Menschen über 65 abgeben, nur noch schlecht zum Senioren-Klischee. Filzschlappen, Gehstock und Kaffeefahrten haben viele "Best-Ager" längst gegen Sneaker, E-Bikes und Fernreisen eingetauscht. Doch bleibt die Angst vorm Älterwerden. Die Angst vor Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Demenz.Ein Zukunftsforscher will den Deutschen diese Angst nehmen. Für Horst Opaschowski (in der Zunft bekannt als Opa ) ist der demografische Wandel eine Chance. "Die Alterung sehe ich als sozialen Fortschritt", sagt der 75-Jährige, dessen Buch "Das Abraham-Prinzip - Wie wir gut und lange leben" frisch erschienen ist. Die Pflegebedürftigkeit im Alter werde überschätzt. 95 Prozent der über 65-Jährigen lebten selbstbestimmt in eigenen Wohnungen. "Das Leben im Alter wird immer lebenswerter", resümierte er. Eine Ansicht, die Prof. Matthias Maschke, Chefarzt im Trierer Brüderkrankenhaus, teilt. "Man wird nicht nur älter, die gesunden Jahre werden auch überproportional mehr", sagt er. Der Grund? Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkte und Schlaganfälle lassen sich besser behandeln, und die Menschen rauchen weniger.Nicht ganz so optimistisch ist Stefan Schilling, Oberarzt in der geriatrischen Reha-Klinik St. Irminen. Denn: "Irgendwann kommt die Hinfälligkeit", sagt er. Infarkte, Krebs, Demenz. Und schön ist das nicht. Allerdings sei die Zeitspanne zwischen dem Einsetzen der Hilfsbedürftigkeit und dem Tod enger geworden, während die Phase mit hoher Lebensqualität wachse. "Was die Medizin geschafft hat, ist, dass man länger gesund bleibt", sagt der Oberarzt. Jedes Jahr steige die Lebenserwartung um drei Monate. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Die gute Vorsorge ist den Doktoren zufolge auch Grund dafür, dass es weniger Demenzfälle gibt, als man befürchtet hatte. "Die Leute bleiben auch länger geistig jung", sagt Christina Lukas, Diplom-Psychologin in St. Irminen. Und viele seien mit ihrem Leben zufrieden.Sorge bereitet Opaschowski die Rente. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Älteren einen fließenden Übergang in die Rente ermöglichen soll.