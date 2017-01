Gericht entscheidet: Muslimische Mädchen müssen mit Jungs zum Schwimmunterricht

Symbolbild: Gerichtsentscheidung zu Schwimmunterricht. Foto: Rolf Haid

(Straßburg) Zwei muslimische Eltern sind vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit Klagen gegen die Pflicht zur Teilnahme ihrer Töchter am gemischten Schwimmunterricht gescheitert. Die Schweizer Behörden durften der Schulpflicht und der Integration der Kinder Vorrang einräumen gegenüber dem religiös begründeten Wunsch der Eltern nach einer Befreiung, entschieden die Straßburger Richter am Dienstag in Straßburg.