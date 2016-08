Großeinsatz in London  Polizei sprengt Brötchen

Passanten haben am Sonntag ein verdächtiges Päckchen in der Nähe einer Bushaltestelle an der vielbefahrenen Borough High Street im Zentrum der britischen Hauptstadt London entdeckt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Die Beamten sperrten Straßen ab, rückten mit dem Bomben-Kommando an – und sprengten die suspekte braune Tüte.Danach gab es Entwarnung. In der Papiertüte war offenbar keine Bombe. Als die Polizei die Straße wieder freigibt und die Passanten an den Ort des Geschehens zurückkehren, können sie sehen, was der Kern des verdächtigen Paketes war: Ein Pesto-Brötchen. «Das Pesto ist durch die Explosion bis an die Fenster im ersten Stock geflogen», erzählt ein lachender Augenzeuge einer britischen Zeitung. «Jetzt klebt es überall.»Quelle: L'essentiel