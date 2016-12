Hängematten im Winter: New Yorker schaukeln durch die Weihnachtstage

Symbolfoto

(New York) Ausgerechnet zur Ankunft winterlicher Temperaturen können die New Yorker in der Mittagspause oder beim Einkaufsbummel jetzt in Freiluft-Hängematten schaukeln. «Flatiron Sky-Line» heißt die Installation in Süd-Manhattan, die auf einem Platz vor dem als «Bügeleisengebäude» bekannten Flatiron Building zum Verweilen einlädt.