Hahn-Aufsichtsratschef weist Kritik am neuen Ryanair-Vertrag zurück

Mainz. Für 19,99 Euro in ferne Länder zu fliegen, davon hält Daniel Köbler nichts. Billigflieger-Unternehmen wie Ryanair dürften so ganz und gar nicht nach dem Geschmack des Grünen-Landtagsabgeordneten sein. Zugleich ist der Anbieter der größte Geschäftspartner am Hahn, wenn es um Passagierverkehr geht. Laut Innenministerium flogen im vergangenen Jahr mehr als 2,3 Millionen Passagiere dank der Iren vom Hunsrück-Flughafen aus, über 80 Prozent des Aufkommens. Köbler versteht so nicht, warum die CDU im Landtag ein Problem mit dem neuen Ryanair-Vertrag am Flughafen Hahn habe, der von April 2017 bis 2022 gilt. "Ryanair ist einer der wichtigsten Kunden."Der Hahn steht erneut zum Verkauf, nachdem der ursprünglich angestrebte Deal mit dem chinesischen Investor SYT geplatzt war. CDU-Fraktionsvize Alexander Licht mäkelte im Landtag, der Vertrag habe den "Bieterprozess erheblich belastet". Bieter wären beim Flughafen-Kauf an den Vertrag gebunden. Einige murren über das Abkommen, fürchten Verluste. Die Flughafen-Gesellschaft dementiert solche Rechenspiele. Spekulationen aus Mainz, dem Hahn seien durch den Vertrag bereits mögliche Käufer abgesprungen, bestätigte das Innenministerium nicht. 13 Bieter sind am Hahn interessiert, die Zahl sei auch nach wie vor seine Information, sagte ein Ministeriumssprecher dem TV. Ein kürzerer Vertrag mit Ryan air oder eine Ausstiegsklausel für einen erfolgreichen Käufer sei in Betracht gezogen, von den Iren aber abgelehnt worden.Die SPD-Abgeordnete Bettina Brück (Thalfang) kritisierte die CDU. "Jetzt ist es nicht mal richtig, den Vertrag mit dem wichtigsten Kunden zu verlängern. Sie verhalten sich wie ein Wiederkäuer, der jedes Thema häppchenweise abgrast, um es zum Problem zu machen. Damit verunsichern Sie die Menschen am Hahn." Salvatore Barbaro wies im Landtag eine Vermutung der CDU zurück, der Aufsichtsrat sei über den neuen Ryanair-Vertrag nicht informiert worden. Alle Mitglieder seien "nicht nur mündlich, sondern schriftlich" über die beabsichtigte Vertragsverlängerung informiert worden. Streit habe es nicht gegeben. Unbeantwortet bleibt bislang, ob neben Barbaro auch weiteren Aufsichtsratsmitgliedern der Vertrag vorgelegen hat.Barbaro sagte, die Wirtschaftsprüfer von Dornbach hätten in voller Kenntnis der Vertragsverlängerung eine positive Fortführungsprognose für den Flughafen erstellt. Diese ist an ein 34-Millionen-Euro-Darlehen des Landes gebunden, das helfen könnte, sofern am Hahn das Geld ausgeht. CDU und AfD fordern, das 40-Seiten-Gutachten offenzulegen. Ob die Wirtschaftsprüfer die Entwicklung in einigen Wochen noch gut bescheiden, hängt wohl maßgeblich von einem erfolgreichen Verkauf ab. flor