Hartz IV ist für viele Menschen Dauerzustand

Berlin. Nach der Übersicht der BA gab es Ende 2015 rund 1,44 Millionen Menschen, die bereits seit mehr als acht Jahren auf Arbeitslosengeld II angewiesen waren. Das sind rund 25 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger. Darunter fallen allerdings nicht nur Langzeitarbeitslose, sondern zum Beispiel auch Beschäftigte, die so wenig verdienen, dass sie zusätzlich Anspruch auf staatliche Unterstützung haben. Auch Minderjährige in Bedarfsgemeinschaften, die nicht als erwerbsfähig gelten, sind hier erfasst. Insgesamt 1,9 Millionen Personen bezogen seit über sechs Jahren staatliche Hilfen. Länger als vier Jahre erhielten fast 2,6 Millionen Menschen regelmäßig Hartz IV. Das waren 44 Prozent aller Leistungsberechtigten.

Kritik an Regelsätzen

Extra

Dabei sind die Zahlen eher noch unterzeichnet, denn in dieser Statistik wird nur berücksichtigt, wer nahezu ununterbrochen staatliche Unterstützung erhält. Kommt es zu einer Unterbrechung von mehr als 31 Tagen, etwa durch eine sehr kurze Beschäftigung oder Weiterbildung, beginnt die Zählung der Bezugsdauer von Hartz IV wieder von vorn.Bis zur Einführung der Hartz-Reformen waren Zeiten der Hilfebedürftigkeit allerdings überhaupt nicht näher erfasst worden. Wer wie lange Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe bekam, war unbekannt.Der Regelsatz für alleinstehende Empfänger von Grundsicherung liegt gegenwärtig bei 404 Euro im Monat. 2017 werden es fünf Euro mehr. Hinzu kommen noch die Mietkosten."Dieser Regelsatz ist viel zu knapp berechnet", erklärte die Arbeitsmarktexpertin der Linken, Sabine Zimmermann, die die Zahlen bei der Arbeitsagentur angefordert hatte.Insbesondere die Bedarfe von Heranwachsenden müssten endlich angemessen berücksichtigt werden.Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen, Brigitte Pothmer, verwies indes auf politische Defizite, um Betroffene besser in Lohn und Brot zu bringen. "Die hohe Zahl der dauerhaft Abgehängten und der Langzeitarbeitslosen ist die Quittung für eine falsche Arbeitsmarktpolitik", sagte Pothmer unserer Zeitung. Statt auf Qualifizierung sei in den letzten Jahren auf kurzfristige Maßnahmen und wechselnde Sonderprogramme gesetzt worden. "Daran hat sich nichts geändert", bemängelte Pothmer.Mittlerweile profitieren immer weniger arbeitslose Hartz-IV-Empfänger von staatlichen Weiterbildungsmaßnahmen. Gab es im Jahr 2010 noch 218 465 Teilnehmer, die auf Grundsicherung angewiesen waren, so lag ihre Zahl im vergangenen Jahr nur noch bei 128 961. Das ist ein Rückgang um fast 41 Prozent. Zwar ging im gleichen Zeitraum auch die Zahl der Arbeitslosen mit Hartz-IV-Bezug zurück - allerdings nur um gut zehn Prozent.In der Region erhalten knapp, darunter fallen auch Kinder. Die Entwicklung in den vergangenen gut zehn Jahren zeigt eine recht konstante Zahl an Empfängern, mit einem leichten Anstieg vom Oktober 2005 an. Bundesweit stieg damals die Zahl der "Personen in Bedarfsgemeinschaften", so die offizielle Bezeichnung, erstmals über sieben Millionen Menschen an. Den höchsten Wert gab es im März 2007 mit 7 539 283 Menschen, die Leistungen erhielten. In der Region Trier waren es damals 24 693 Menschen. In diesem August haben in der Region 19 994 Menschen Hartz-IV-Leistungen bezogen (Bund 6,215 Millionen). Die meisten leben in der Stadt Trier (6753). Im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind es 3876, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 2774, in der Vulkaneifel 2461 und in Trier-Saarburg 4130 Menschen. hw