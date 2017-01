Heftiger Virus sorgt für deutlichen Anstieg bei Magen-Darm-Infekten - Fünf Mal mehr Erkrankte in der Region als im Jahr zuvor

Während die einen nach den Feiertagen die Gans und das übrige Weihnachtsmahl verdauen mussten, wären andere froh gewesen, überhaupt etwas essen zu können - sie lagen mit einer heftigen Magen-Darm-Grippe flach. Diese grassiert derzeit so heftig wie lange nicht. Schuld daran ist ein neuer Typ des Noro-Virus, gegen den die Bevölkerung wohl noch nicht immun ist. Laut dem für die Gesundheitsüberwachung in Deutschland zuständigem Robert-Koch-Institut (RKI) ist der neue Virus nicht gefährlicher - aber er sorgt dafür, dass derzeit deutlich mehr Menschen an ihm erkranken als üblich.Die Zahlen aus der Region belegen das: Während im Kreis Bernkastel-Wittlich von Oktober bis Dezember 2015 gerade mal 14 Noro-Erkrankungen gemeldet wurden, waren es in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres 69. In den ersten Tagen des neuen Jahres wurden dem zuständigen Gesundheitsamt bereits vier Fälle gemeldet. Vor allem Kitas seien vor den Weihnachtsferien davon betroffen gewesen, sagt ein Sprecher der Kreisverwaltung in Wittlich. Auch Bewohner einiger Pflegeheime seien erkrankt gewesen, was dazu geführt habe, dass es zeitweise zu einem Aufnahmestopp gekommen sei, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen.In Trier und Trier-Saarburg hat es ebenfalls einige Erkrankungen in zwei Krankenhäusern, Altenheimen und Kitas gegeben. Auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm meldet vereinzelte Ausbrüche in Kitas. In einem Altenheim hätten sich 60 Bewohner mit dem Virus infiziert. Allein im Dezember hat es dort nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (Lua) 41 gemeldete Fälle gegeben, 34 mehr als im gleichen Vorjahresmonat.Insgesamt wurden in der Region laut Lua in den vergangenen drei Monaten 234 Noro-Fälle registriert und damit fast fünf Mal so viele wie Ende 2015. Wie hoch die Zahl tatsächlich sei, lasse sich nur schwer sagen, da nicht jeder mit einem Magen-Darm-Infekt zum Arzt gehe, sagt Harald Michels, Leiter des Trierer Gesundheitsamtes. Außerdem veranlasse nicht jeder Arzt eine Laboruntersuchung, ergänzt Michels.