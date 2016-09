ICE 4 dringend gesucht: Bei der Live-Übertragung der Zugpremiere kommt der Bahn der Zug abhanden

Eine kurze Anmoderation - dann sollte der ICE 4 im Hauptbahnhof Berlin einfahren und damit zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es kam anders als geplant.

Die Deutsche Bahn wollte den denkwürdigen Moment in einem Live-Video im sozialen Netzwerk Facebook festhalten. Doch wie das bei Live-Aufnahmen nun mal so ist, laufen sie auch weiter, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Und wie das bei der deutschen Bahn nun mal so ist, kommen die Züge öfters zu spät. Oder tauchen eben gar nicht erst auf.







Der junge Moderator der DB-Redaktion schlug sich zunächst wacker. Selbstsicher gab er Auskunft über alle Fakten zum neuen Zug. Als der ICE 4 nach den angekündigten "wenigen Minuten oder sogar Sekunden" immer noch nicht im Hauptbahnhof auftauchte, geriet der Moderator dann doch ins Stocken. Erst immer langsamer, hörte er plötzlich ganz auf zu sprechen. Noch ein unsicheres Grinsen und dann bricht die Live-Aufnahme und ohne Angaben von Gründen plötzlich ab. Da braucht sich das Social-Media-Team dann auch nicht über belustigten Kommentare im Netzwerk zu wundern.



Den ICE 4 bekamen die Facebook-Nutzer jedenfalls erst sehr viel später zu sehen. Stunden später wurde ein Video hochgeladen - dieses Mal nicht live - in dem der neue Zug zu bestaunen war.