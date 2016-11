Johnny Depp wirkt in Kinofilm «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» mit

Johnny Depp trennt sich von einigen seiner Schätze. Foto: Andy Rain Foto: dpa

(Los Angeles) Johnny Depp (53) wird in der geplanten Filmreihe «Fantastic Beasts And Where To Find Them» (dt. Titel: «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind») mitspielen. Wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtet, hat Depp im ersten Teil der Fantasy-Reihe, die im November in die Kinos kommt, nur einen Cameo-Auftritt.