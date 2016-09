Lebendes Baby und Teile eines Säuglingsskelett in Koffer gefunden

Das kleine Mädchen kam den Angaben zufolge in eine Klinik, sein Zustand ist nach ersten Untersuchungen stabil. Im Zuge der weiteren Überprüfungen entdeckten die Polizisten zudem bereits skelettierte Knochen in dem Behältnis, die offenbar von einem weiteren Baby stammen.



Ein 19-Jähriger hatte die Polizei alarmiert, nachdem er den grausigen Fund in seiner Wohnung gemacht hatte, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die 22 Jahre alte Lebensgefährtin und mutmaßliche Mutter der Kinder wurde an ihrem Arbeitsplatz festgenommen. Die Kriminalpolizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Totschlags bzw. versuchten Totschlags gegen die 22-Jährige eingeleitet. Genauere Zusammenhänge waren zunächst unklar.