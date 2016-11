Leiche bei Freiburg entdeckt: Vermisste Joggerin ist tot

Weitere Einzelheiten sollten am Freitag mitgeteilt werden. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. Die Tote war in einem kleinen Waldstück des Ortes gefunden worden. Die 27-Jährige war am Sonntagnachmittag zum Joggen aufgebrochen und wollte nach einer Stunde wieder zu Hause sein. Sie kehrte jedoch nicht zurück.



Die Polizei hatte am fünften Tag in Folge nach der Vermissten gesucht, unter anderem in einigen Hütten in den Weinbergen. Der Fundort lag in einem kleinen Waldstück zwischen Endingen und dem Nachbarort Bahlingen. Die Polizei sperrte das Gebiet großräumig ab.



Der Fall löste in dem 9000 Einwohner zählenden Ort am Kaiserstuhl große Betroffenheit aus. Zudem setzt er die Freiburger Polizei zusätzlich unter Druck. Im 30 Kilometer von Endingen entfernten Freiburg war Mitte Oktober eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und getötet worden. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur.