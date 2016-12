Mädchen zu Weihnachten bewusstlos geprügelt - Mann verhaftet

Foto: Boris Roessler

(Berlin) Ein schwer misshandeltes Mädchen haben Polizisten zu Weihnachten aus einer Wohnung in Berlin gerettet. Der Stiefvater der Zwölfjährigen wurde am Montag in Haft genommen, wie die Polizei mitteilte. Der 51-Jährige soll am ersten Weihnachtsfeiertag das Kind so malträtiert haben, dass es nach eigener Aussage während der Prügelattacken mehrmals bewusstlos geworden sei.