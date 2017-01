Mann beißt Nachbarn in die Finger und verliert dabei vier Zähne

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Halle) In der Hitze eines Nachbarschaftsstreits hat ein Mann in Halle (Sachsen-Anhalt) beim Zubeißen vier Zähne verloren. Der 54-Jährige war am Sonntagnachmittag im Keller eines Mehrfamilienhauses mit einem 61-Jährigen aneinandergeraten.