Mariah Carey & Co. singen Kult-Weihnachtslied bei «Carpool Karaoke» (Video)

Foto: Screenshot: Youtube

(New York (dpa)) Mit Stars wie Mariah Carey, Lady Gaga, Adele, Elton John und Gwen Stefani hat der britische Moderator James Corden zusammen Careys Weihnachtsklassiker «All I Want for Christmas» gesungen. Binnen kürzester Zeit ist das Video zum YouTube Click-Hit geworden.