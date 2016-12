Mehrere Hinweise nach brutalem Tritt gegen Frau in Berlin

Mehr zum Thema

Details nannte eine Polizeisprecherin am Freitag aber nicht. Zuerst hatte «Spiegel online» darüber berichtet. Die Beamten hatten ein Video der Tat vom 27. Oktober am Donnerstag veröffentlicht und um Hinweise zu dem Täter gebeten. Zuvor war es bereits auf «bild.de» gezeigt worden.Darauf ist ein Mann zu sehen, der einer 26-Jährigen auf einer Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße unvermittelt mit Wucht in den Rücken tritt. Nach dem Tritt stürzte die Frau mehrere Stufen hinab und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter und seine drei Begleiter gingen weiter.Wie das Video vor Einleitung der Öffentlichkeitsfahndung publik wurde, ist laut Polizei noch unklar. Von Amts wegen sei aber eine Strafanzeige aufgenommen worden. Es sei nicht auszuschließen, dass das Video aus den Reihen der Polizei weitergegeben wurde, sagte eine Sprecherin.