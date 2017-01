Neue Whatsapp-Betrugsmasche mit angeblichen Lidl- und Rewe-Gutscheinen

Diese Whatsapp-Nachricht hat es in sich. Angeblich verschenken große Handelsunternehmen wie Lidl oder Rewe Einkaufsgutscheine im Wert von 100 bis 250 Euro. Dafür muss der Empfänger nur einen anscheinend seriösen Link anklicken. Wer sich darauf einlässt, tappt jedoch in eine Datenfalle. Denn hinter den Nachrichten stecken nicht die Supermarktketten. Das macht beispielsweise Lidl auf seiner offiziellen Twitterseite deutlich.



Denn wer auf den Link klickt, landet auf einer Website, auf der viele persönliche Fragen beantwortet werden müssen, und wird aufgefordert, den Link an 30 Freunde weiterzuleiten. Laut dem Portal "Heise online" stecken hinter dem Angebot unseriöse Firmen, die Daten sammeln wollen.



Wer also alle Informationen zur Verfügung stellt, bekommt am Ende laut Heise doch keinen Gutschein. Die Empfehlung für alle Empfänger lautet deshalb: Nachricht löschen und keinesfalls weiterleiten.