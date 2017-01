Neues Album: Kelly Family meldet sich nach zwölf Jahren zurück

Archiv-Foto: Ulrich Perrey

(Berlin) Die Kelly Family («An Angel») meldet sich nach zwölf Jahren wieder zurück. Am 17. März erscheint das neue Album «We Got Love», wie ein Sprecher der Plattenfirma Universal am Dienstag mitteilte. Zudem wird die musikalische Großfamilie im Mai drei Mal in der Dortmunder Westfalenhalle auftreten. Alle drei Konzerte sind bereits ausverkauft.