Neunjähriger Lebensretter aus Nordhessen könnte Auszeichnung bekommen

Der Rettungsassistent Michael Seebold posiert an seinem Arbeitsplatz in der Rettungsleitstelle Landkreis Waldeck- Frankenberg am 04.09.2016 in Korbach (Hessen) für den Fotografen. Ein Neunjähriger hat seinem kleinen Bruder, der am Samstag in den Swimmingpool des elterlichen Gartens im nordhessischen Korbach gefallen war, das Leben gerettet. Seebold unterstützte den Jungen dabei am Telefon und gab ihm dabei telefonisch Anweisungen für Herzmassage und Beatmung. Foto: Andreas Arnold/dpa