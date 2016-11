Palast bestätigt: Meghan Markle Freundin von Prinz Harry

ARCHIV - KOMBO - Die US-Schauspielerin Meghan Markle am 30.01.2014 in New York (USA) und der britische Prinz Harry am 19.03.2016 in Kathmandu (Nepal). Seit Tagen steht der Prinz im Zentrum medialer Aufmerksamkeit, weil er ein ähnliches Perlenarmband trägt wie die 35-jährige US-Schauspielerin. Viele Verehrerinnen fragen sich nun: Ist Harry liiert? Fotos: Nancy Rivera/Ace Pictures/ZUMAPRESS.com und /NARENDRA SHRESTHA/EPA (zu dpa Prinz Harry - royaler Rebell und «begehrtester aller Junggesellen» vom 07.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Nancy Rivera (Zuma Press und EPA / dpa)