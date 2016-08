Polizisten mit Motorsäge attackiert - Polizeikugel stoppt Angreifer

Ein Mann hat Polizisten in Bayern mit einer laufenden Motorsäge attackiert. Um den Angriff abzuwehren, habe ein Beamter dem 55-Jährigen am Montagabend in Ergolding ins Bein geschossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Polizisten waren von der 53 Jahre alten Ehefrau des Angreifers alarmiert worden, weil der Mann sie geschlagen haben soll.



Gegen den 55-Jährigen werde zunächst wegen Widerstandes gegen Polizisten ermittelt, sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft Landshut, Alfons Obermeier, am Dienstag. Das Landeskriminalamt ermittelt wie üblich im Fall des polizeilichen Schusswaffengebrauchs. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestehen keine Zweifel, dass der Schusswaffengebrauch gerechtfertigt war», sagte Obermeier.



Der Mann habe sich den Polizisten mit eingeschalteter Motorsäge «in bedrohlicher Haltung» genähert. Trotz mehrfacher Aufforderung habe der Angreifer die Säge nicht ausgeschaltet oder abgelegt. Zunächst hat ein Polizist laut Staatsanwaltschaft einen Warnschuss abgegeben. Dann feuerte er zwei weitere Schüsse auf das Bein des Mannes ab. Ein Projektil traf. Der 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Lebensgefahr habe nicht bestanden, betonte Obermeier. Zu den Hintergründen der Tat wollte sich die Staatsanwaltschaft noch nicht äußern. «Es war auf jeden Fall beim Angreifer Alkohol im Spiel.»